Буэнос-Айрес, , 07:43 — REGNUM Суд в Аргентине отменил решение о возбуждении двух уголовных дел в отношении экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер. Соответствующие судебные постановления были обнародованы во вторник, 29 октября.

Одно из дел касается предполагаемого завышения цен при импорте сжиженного природного газа в 2008—2015 годах. В рамках второго расследуются возможные факты коррупции при заключении контрактов на строительство дорог.

Отмечается, что обвинения были сняты по причине «отсутствия доказательств» причастности де Киршнер. При этом в отношении других фигурантов этих дел, включая экс-министра федерального планирования Хулио де Видо, расследование будет продолжено.

Напомним, Кристина де Киршнер в декабре должна вступить в должность вице-президента Аргентины. На президентских выборах 27 октября одержал победу левоцентристский кандидат Альберто Фернандес, который баллотировался в паре с де Киршнер.

Несмотря на закрытие двух дел в отношении неё, экс-президент остаётся фигурантом ещё нескольких судебных процессов и обвиняется в причастности к махинациям в Центробанке, незаконном обогащении и создании преступных схем для получения взяток.