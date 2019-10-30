Куала-Лумпур, , 07:29 — REGNUM Малазийские банки закрывают счета иранских граждан и компаний из-за санкций Соединенных Штатов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова пострадавших от блокировки счетов.

По данным агентства, в посольстве Ирана подтвердили массовую блокировку счетов иранских граждан в Малайзии. Один из пострадавших, преподаватель университета Беранг Самади заявил, что банки пытаются «казаться святее Папы Римского». Он узнал, что банк намерен заблокировать принадлежавший ему на протяжении 14 лет счет.

«В западных странах нет никаких проблем с открытием банковских счетов. Их интересуют только денежные переводы, особенно крупные суммы», — добавил он.

В канцелярии премьер-министра Малайзии от комментариев отказались. Также ситуацию не прокомментировал и Госдеп США.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты продолжат санкционное давление на Иран.

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