Вашингтон, , 07:11 — REGNUM В опубликованной Белым домом стенограмме июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского был пропущен ряд высказываний, имевших место во время беседы. Об этом заявил сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александер Виндман в показаниях комитетам Палаты представителей США, передаёт The New York Times.

Во вторник, 29 октября, Виндман на закрытых слушаниях отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, специального комитета по разведке, а также комитета по надзору и правительственной реформе.

По информации издания, сотрудник Белого дома сообщил, что ему было поручено внести ряд исправлений в расшифровку аудиозаписи разговора. Проделав данную работу, он передал её своему непосредственному руководителю.

В частности, со слов Виндмана, в стенограмму не вошло упоминание президентом Украины газовой компании Burisma, в правление которой входит сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Кроме этого, было пропущено упоминание Трампом записи выступления, в которой Байден рекомендовал уволить генерального прокурора Украины Виктора Шохина.

Сообщается, что Виндманом вносились и другие поправки в расшифровку беседы. Часть из них, по его утверждению, была сохранена в опубликованной стенограмме, а часть не была принята во внимание.

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