Екатеринбург, 30 октября 2019, 07:05 — REGNUM На Урале депутат городской думы Богдановича Анна Асанова написала заявление о выходе из партии «Единая Россия». Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
Также она опубликовала скриншот своего заявления.
Напомним, что выборы в городскую думу Богдановича состоялись в сентябре 2017 года. Судя по информации, расположенной на сайте гордумы, Анна Асанова баллотировалась как самовыдвиженец.
Отметим, что депутат работает фельдшером в центре социальной помощи семье и детям в Богдановиче.