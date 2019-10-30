Екатеринбург, , 07:05 — REGNUM На Урале депутат городской думы Богдановича Анна Асанова написала заявление о выходе из партии «Единая Россия». Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

«Прощай, «Единая Россия»! Сегодня написала заявление о выходе из партии ЕР. Я уверена — все будет так же, и «забота о народе», и «повышение бла-бла-бла-госостояния», и «дальнейшие шаги по улучшению». Пусть это будет без меня! Так будет честнее», — написала Анна Асанова.

Также она опубликовала скриншот своего заявления.

«Прошу не считать меня членом всероссийской политической партии «Единая Россия» с 29 октября 2019 года», — написала депутат.

Напомним, что выборы в городскую думу Богдановича состоялись в сентябре 2017 года. Судя по информации, расположенной на сайте гордумы, Анна Асанова баллотировалась как самовыдвиженец.

Отметим, что депутат работает фельдшером в центре социальной помощи семье и детям в Богдановиче.