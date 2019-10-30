Тайбэй, , 06:57 — REGNUM Парламент Тайваня одобрил законопроект о выделении 250 млрд тайваньских долларов (около $8,19 млрд) на покупку 66 истребителей F-16V у Соединенных Штатов, сообщает газета Taipei Times.

Сообщается, что американские истребители будут закуплены в целях повышения обороноспособности острова. По словам главы минобороны Тайваня, США поставят самолеты с 2023 по 2026 года. Их разместят на базе военно-воздушных сил в уезде Тайдун. Тайвань также собирается попросить у Вашингтона часть технологий для технического обслуживания истребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября военный атташе Китая в России Кунь Яньвей призвал США немедленно аннулировать поставки оружия Тайваню. Он подчеркнул, что вопрос отношений с Тайванем не допускает внешнего вмешательства, так как относится к сфере территориальной целостности Китая.

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