Буэнос-Айрес, , 06:33 — REGNUM Новый президент Аргентины Альберто Фернандес не отказался от территориальных претензий к Великобритании по Фолклендским островам. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Благодарю премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за поздравление. Но не отказываюсь от нашего требования вернуть суверенитет над островами», — заявил он.

Фернандес также поблагодарил другие страны за поздравления с победой. Он подчеркнул, что готов сотрудничать с Великобританией в деле сближения контактов между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября избранный президент Аргентины Альберто Фернандес встретился с действующим лидером страны Маурисио Макри. По итогам встречи политики договорились об «упорядоченном переходе» власти от одного правительства к другому. Фернандес вступит в должность президента 10 декабря.

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