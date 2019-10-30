Занзибар, Танзания, , 06:39 — REGNUM Правительство Занзибара Объединенной Республики Танзания учредило программу по ликвидации холеры, направленную на уничтожение паразитов-переносчиков болезни посредством принятия законов и положений, регулирующих санитарные нормы и правил для организации общественного питания.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, программа, разработанная на десятилетнюю перспективу, предусматривает участие в ней различных министерств и секторов. Целью программы является принятие незамедлительных мер при возникновении случаев заболевания, а также расширение масштабов и увеличение эффективности профилактических мер и предоставление доступа к чистой и безопасной воде.

Программа была учреждена президентом Занзибара Али Мохамедом Шейном, который отметил в своем выступлении, что она играет важную роль для развития сектора здравоохранения и страны в целом, особенно принимая во внимание пагубные последствия от вспышек холеры для общества и экономики.

Шейн подчеркнул, что эпидемия холеры чрезвычайно опасна и представляет угрозу для экономик стран мира.