Джакарта, , 05:22 — REGNUM Лидеру индонезийской партии «Гериндра» («Движение за великую Индонезию») Прабово Субианто был снят запрет на въезд в США после занятия им поста министра обороны Индонезии. Об этом 30 октября сообщает газета «The Jakarta Post».

По информации, предоставленной газете заместителем председателя партии Суфми Даско, после назначения на должность министра обороны Прабово встречался с официальными представителями некоторых стран, в том числе США.

«Во время встреч они также направили [Прабово] приглашения посетить [их страны]», — сказал Даско. По его словам, конкретных планов посетить зарубежные страны, в том числе США, у министра, занятого адаптацией на новой работе, еще нет.

Обвинения в нарушении прав человека были предъявлены Прабово после исчезновения 13 активистов в период между 1997 и 1998 годами.

С 2000 года Прабово неоднократно отказывалось в визе в США.

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