Хартум, , 06:47 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что будет и впредь поддерживать переходное правительство Судана на пути достижения демократического правления, возрождения экономики и восстановления мира в стране.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохамед сообщила, что ООН поддержит премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока и его правительство, поскольку оно отдает приоритет участию женщин во властных органах страны, а также вовлекает молодежь в программы развития.

По словам министра иностранных дел Сиддика Абдул-Азиза, власти Судана будут следовать принципам благого управления и верховенства закона, выведут страну на путь политических реформ и восстановления экономики.