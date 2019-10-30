Гома, Конго, , 06:59 — REGNUM Жители конголезского города Гома продолжают обсуждать недавнее заявление, сделанное оппозиционером Моисом Катумби Чапве о том, что он не имеет связей с коалиционной партией бывшего президента ДРК Джозефа Кабилы.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, в конце прошлой недели Катумби посетил Гому после того, как ему дважды было отказано во въезде на территорию города.

Катумбил провел митинг на площади Афи, где опроверг информацию о наличии каких-либо связей с партией Джозефа Кабилы.

Выступая перед собравшейся толпой граждан на площади, Моис Катумби пообещал создать сильную оппозицию, представленную своей партией, которую он намерен создать. Касательно утверждений о его отношениях с бывший президентом ДРК он ответил: «Все это вздор. Даже не слушайте подобное. Я не могу предать граждан страны. Мы с вами знаем друг друга! Если бы я был предателем, смог бы я сюда прийти? Перестаньте слушать эти сплетни».

Моис Катумби также призвал бороться с коррупцией и неэффективным управлением, а также пообещал улучшить благосостояние населения ДРК.