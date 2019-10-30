Брюссель, , 06:49 — REGNUM В письме, направленном в апелляционный отдел Международного уголовного суда (МУС), адвокаты правительства Кот-д'Ивуара выступили против возможности отмены условий освобождения, вынесенных бывшему президенту страны Лорену Гбагбо

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, государственные адвокаты из Кот-д'Ивуара обратились с просьбой к суду дать им разрешение на участие в апелляционных делах, заявив, что будут выступать против любой возможности отмены условий освобождения Лорена Гбагбо.

Напомним, что прокурор МУС Фату Бенсуда обжаловала приговор об освобождении Гбагбо в середине сентябре этого года, призвав судей отменить данное решение.

В свою очередь, сам бывший президент Кот-д'Ивуара обвиняет МУС в нарушении его прав, а также в препятствовании участию в политической жизни своей страны, в том числе и в президентских выборах, проведение которых запланировано на 2020 год.