Остров Кунашир, Сахалинская область, , 04:38 — REGNUM Первая группа туристов из Японии в среду, 30 октября, прибыла на остров Кунашир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании — организатора тура ООО «Би-Томо» Ли Ген Хи.

Группа в составе 44 человек прибыла из порта Немуро на Хоккайдо в порт Южно-Курильска, прошла необходимые таможенные процедуры и к настоящему времени уже начала экскурсионную программу.

Отмечается, что среди гостей есть японские правительственные чиновники. Ближайшие два дня туристы проведут на Кунашире, а 1 и 2 ноября будет посещать соседний остров Итуруп.

Как передавало ИА REGNUM, первый визит японских туристов на южные Курилы осуществляется в качестве пилотного проекта в рамках «совместной хозяйственной деятельности» России и Японии на островах. Договорённость об этом была достигнута на встрече лидеров двух стран в июне этого года в Осаке.

Согласно утверждённой туристической программе, на Кунашире гости из Японии посетят православные храмы и музеи, на Итурупе запланирована поездка на горячие источники и белые скалы.

Уже с предстоящего года Ростуризм намерен организовать регулярные туры на Курильские острова для японских граждан и рассчитывает за счёт этого к 2023 году увеличить взаимный туристический поток до 400 тысяч человек в год.

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