Вашингтон, , 04:21 — REGNUM Политические силы Ливана должны как можно скорее сформировать нового «эффективное» правительство после отставки премьер-министра Саада Харири, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в официальном заявлении.

«Мирные демонстрации и выражение национального единства за прошедшие 13 дней имели четкий посыл. Ливанский народ хочет эффективного правительства, экономических реформ и искоренения коррупции», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку в связи с массовыми протестами в стране. Также в отставку было отправлено и ливанское правительство. Иран уже призвал политические силы Ливана «сплотиться» ради стабилизации ситуации в стране.

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