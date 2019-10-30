Женева, Швейцария, , 03:41 — REGNUM Турция, Россия и Иран пообещали не вмешиваться в работу Конституционного комитета Сирии и выразили приверженность территориальной целостности САР. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам трехсторонних переговоров в Женеве, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Выражаем надежду, что участники Конституционного комитета будут руководствоваться стремлением к компромиссу, конструктивно взаимодействовать и не будут подвергаться внешнему вмешательству», — говорится в заявлении.

Главы МИД Турции, России и Ирана подтвердили полную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также поприветствовали все усилия сирийского правительства по борьбе с терроризмом и сепаратизмом.

«В заключение Заявления мы подчеркиваем важность решения гуманитарных проблем на всей территории Сирии — это особенно важно. Подчеркиваем необходимость создавать условия для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц», — добавляют дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о создании конституционного комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи 30 января 2018 года. В состав комитета войдут 150 членов: 50 представителей сирийских властей, 50 — вооруженной оппозиции, еще 50 представителей предложит посланник ООН.

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