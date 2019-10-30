Биробиджан, , 03:23 — REGNUM Представители КПРФ в городской думе Биробиджана заблокировали проект решения об увеличении зарплаты мэра, спикера и заместителя председателя думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«За» повышение денежного содержания выступили только «единороссы», однако, количества их голосов не хватило для одобрения проекта решения. В дальнейшем проект пойдёт на голосование думы без одобрения, пишет издание «Набат».

Лидер коммунистов в городской думе Владимир Сахаровский напомнил присутствующим, что в Еврейской автономной области до сих пор не исполнены «майские указы» президента России, касающиеся повышения зарплат медикам, педагогам и другим бюджетникам, но не прошло и двух недель после выхода указа президента об индексации зарплат «слугам народа», и те своего шанса не упустили — «значит, надо выполнять».

«Мое предложение — уменьшить зарплату председателю городской думы. Это продиктовано соображениями социальной справедливости. Мэр города имеет постоянный хозяйственный риск. Он документ подписал, и завтра в СИЗО заехал. А председатель городской думы только и делает, что ходит и подарки вручает. За что ему платить шестизначную зарплату?», — высказал своё мнение Владимир Сахаровский.

Как сообщало ИА REGNUM, Биробиджанская городская дума приступила к рассмотрению законопроекта, предусматривающего повышение денежного содержания главы города, председателя городской думы и его заместителя.