Нью-Йорк, США, , 03:17 — REGNUM Постоянная критика политики Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе со стороны США может негативно повлиять на торговую сделку между Пекином и Вашингтоном, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, сообщает агентство Reuters.

«Торговые переговоры идут, и мы наблюдаем прогресс… Я не думаю, что такая позиция США поможет достичь положительного исхода в торговых переговорах», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября минторг США внес в черный список 28 китайских организаций, которые якобы нарушают права мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе Китая. По мнению Вашингтона, эти организации якобы причастны к нарушению прав человека.

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