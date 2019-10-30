Скопье, , 06:37 — REGNUM 29 октября глава МИД Северной Македонии Никола Димитров в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам заявил, что Преспанское соглашение не может быть полностью реализовано до тех пор, пока страна не вступит в ЕС.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик объяснил это тем, что «полная реализация наших обязательства связана с процессом вступления в ЕС».

Также Димитров заявил, что вступление в НАТО принесет в страну стабильность и инвестиции.

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