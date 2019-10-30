Афины , , 07:17 — REGNUM 29 октября на полях Международного форума по экономическому и политическому диалогу премьер-министры Албании и Греции Эди Рама и Кириакос Мицотакис провели встречу в здании греческого правительства.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой обсуждения на встрече, продлившейся около 55 минут стало состояние двусторонних отношений между странами.

Премьер-министр Албании Рама попросил Мицотакиса вмешаться с целью отменить принятый ещё в 40-е годы прошлого века закон, объявляющий албанцев-мусульман пособниками фашистов, как препятствующий развитию отношению между двумя сторонами.

Греческий премьер выразил удовлетворение в связи с улучшением положения греческого меньшинства в Албании и заявил о намерении Греции «вернуться на Балканы».

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