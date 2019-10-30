Загреб, , 06:42 — REGNUM В ходе государственного визита в Хорватию глава Албании Илир Мета был награжден высшей государственной наградой Хорватии «Высоким орденом короля Томислава с лентой и большой звездой».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, орден был вручен лично президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Мета получил данный орден за вклад в развитие отношений и укрепление добрососедства между Албанией и Хорватией.

Выражая признательность хорватскому лидеру, президент Албании назвал Албанию и Хорватию «стратегическими партнерами, встречающими любые вызовы плечом к плечу».

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