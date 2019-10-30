Анкара, , 02:18 — REGNUM Официальная Анкара «решительно осуждает» принятие Палатой представителей США законопроекта о санкциях в связи с турецкой военной операцией «Источник мира» в Сирии. Об этом говорится в распространённом заявлении МИД Турции.

Отмечается, что такие ограничительные меры «не соответствуют духу НАТО», а также противоречат турецко-американским договорённостям по Сирии, достигнутым 17 октября.

Ранее нижняя палата Конгресса США почти единогласно одобрила законопроект о введении санкций против Турции из-за её военной операции против сирийских курдов. Он предусматривает санкции против высокопоставленных официальных лиц Турции, включая министра обороны, а также турецких банков Halk Bankasi или Halkbank.

Кроме этого, законопроект предписывает президенту США Дональду Трампу ввести ограничительные меры в отношении Анкары из-за закупки ею российских ЗРК С-400 в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Теперь документ должен рассмотреть Сенат США, в случае одобрения он поступит на подпись главе Белого дома.

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