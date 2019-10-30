Берн, , 01:52 — REGNUM Военные отряды Ирана останутся в Сирии до тех пор, пока это позволяет сирийское правительство, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в ходе пресс-конференции в Женеве.

«Иран и Россия находятся в Сирии по приглашению правительства, и мы будем оставаться там столько, насколько нам позволят сирийские власти», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была разгромлена силами Ирака и Сирии при постоянной поддержке Ирана. Он подчеркнул, что идеология этих террористов еще жива, и Соединенные Штаты будут реорганизовывать боевиков для создания напряженности на Ближнем Востоке.

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