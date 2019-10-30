Тирасполь, , 01:48 — REGNUM Молдавия и Приднестровье договорились запустить троллейбус между приднестровскими Бендерами и селом Варница, которое временно находится под контролем Молдавии. Как передает ИА REGNUM, об этом заявили 29 октября по итогам встречи в Голерканах президент Молдавии Игорь Додон и президент ПМР Вадим Красносельский.

«Речь идет о троллейбусной линии «Бендеры — Варница — Северный» протяженностью 10 километров. По решению наших партнеров из Приднестровья, жители Приднестровья и Молдовы, которые будут передвигаться по этому маршруту, будут это делать без контроля со стороны соответствующих органов. Думаю, это очень важная вещь: мы сделаем первый шаг для того, чтобы двигаться дальше», — заявил Додон.

«Идея приднестровской стороны о строительстве линии троллейбусной «Бендеры — Варница — Северный» поддержана молдавской стороной и миссией ОБСЕ. Сейчас проходят проектные работы, актуален вопрос проведения тендера», — отметил в свою очередь Красносельский.