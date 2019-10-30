Брюссель, , 06:46 — REGNUM 29 октября пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Коциянчич заявила, что в ЕС убеждены, что и Скопье, и Тирана будут соблюдать условия Преспанского соглашения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, таким образом в ЕС отреагировали на заявления премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева о том, что вето, наложенное Францией на начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС, поставит под угрозу реализацию Преспанского соглашения.

Напомним, ранее македонский президент Стево Пендаровски заявил, что Северная Македония не станет использовать новое название страны во внешней и внутренней корреспонденции до тех пор, пока Брюссель не начнет переговоры о вступлении страны в ЕС.

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