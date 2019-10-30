Тирасполь, , 01:41 — REGNUM Молдавия пообещала Приднестровью закрыть 38 политических уголовных дел, заведенных на приднестровских чиновников. Как передает ИА REGNUM, об этом заявили 29 октября по итогам встречи в Голерканах президент Молдавии Игорь Додон и президент ПМР Вадим Красносельский.

«На первой нашей встрече с Вадимом Николаевичем нас проинформировали, что приднестровская сторона приняла решение некоторые уголовные дела пересмотреть, закрыть. Есть движение и с нашей стороны. Мы сегодня обсуждали конкретные вещи. Я очень рад, что по этому направлению у нас хороший результат», — заявил Додон

«Я рад, что молдавская сторона пошла навстречу, и сейчас открыт вопрос о прекращении 38 уголовных дел. Сейчас важно обменяться информацией, чтобы мы знали, по каким гражданам Приднестровья приняты решения о прекращении уголовных дел с целью доведения информации до адресатов. Естественно, со своей стороны мы также берем обязательства провести аналогичную ревизию и принять определенные решения», — сказал в свою очередь Красносельский.

Напомним, уголовные дела Молдавия завела на приднестровских чиновников по обвинению в самовольным присвоении ими полномочий — то есть за то, что они являются приднестровскими должностными лицами.