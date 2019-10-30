Бразилиа, , 06:43 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару подчеркнул, что после победы на выборах в Аргентине перонистской пары: Альберто Фернандеса и Кристины Фернандес де Киршнер — он «готовится к худшему» в двусторонних отношениях. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Жаир Болсонару Fabio Rodrigues Pozzebom Agência Brasil

«В случае Аргентины к власти возвращается госпожа Кристина Киршнер, тесно связанная с Дилмой [Дилма Руссефф — левый президент Бразилии (2011−2016)], Лулой [Луис Игнасиу Лула да Силва — левый президент Бразилии (2003−2011)], [Эво] Моралесом, покойным Фиделем Кастро и [Николасом] Мадуро. Это вызывает у нас обеспокоенность», — объяснил глава Бразилии.

Болсонару при этом отметил, что пока он не собирается разрывать двусторонние отношения с Аргентиной, являющейся главным торговым партнёром Бразилии. При этом он выразил надежду на то, что Фернандес продолжит экономическую политику своего предшественника Маурисио Макри.