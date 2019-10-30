Кишинёв, , 01:30 — REGNUM Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка объявили в международный и межгосударственный розыск. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры, Плахотнюк проходит в качестве обвиняемого по уголовным делам, возбужденным за отмывание денег в особо крупных размерах.

Владимир Плахотнюк (сс) Vlad Plahotniuc

Поводом для объявления в розыск стала неявка Плахотнюка в орган уголовного преследования. Олигарх покинул страну 14 июня, когда подконтрольное ему правительство во главе с Павлом Филипом объявило об отставке.

Плахотнюк предположительно находится в США.