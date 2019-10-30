Тегеран, , 01:26 — REGNUM Политическим группам Ливана необходимо сохранять единство после отставки премьер-министра страны Саада Харири, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство Reuters.

В официальном заявлении Мусави призвал «к единству все политические группы и партии Ливана для обеспечения безопасности и стабильности в стране», а также к внимательному отношению к «справедливым требованиям ливанского народа». Тегеран также выразил надежду, что Ливану удастся успешно преодолеть кризис.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке правительства из-за политического кризиса и массовых уличных беспорядков. Также Харири объявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра страны.

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