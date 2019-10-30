Берлин, , 01:26 — REGNUM В Берлине считают начало процесса разведения сил в населённом пункте Золотое в Донбассе «важным сигналом надежды» на реальный прогресс на пути к миру. Об этом сообщается в микроблоге МИД ФРГ в Twitter.

«В течение 5 лет бушует конфликт на востоке Украины. Разъединение сил в Золотом является важным сигналом надежды для местного населения на то, что реальное продвижение к миру возможно», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ также подчеркнули важность того, чтобы разведение сил и средств продолжилось и на других участках линии соприкосновения в Донбассе.

Как передавало ИА REGNUM, процесс разведения военных и техники в районе населённого пункта Золотое в Луганской Народной Республике начался 29 октября. Договорённость об этом была достигнута в начале октября на встрече трёхсторонней контактной группы в Минске.

Читайте ранее в этом сюжете: Националисты в Киеве собрались на митинг против разведения сил в Донбассе