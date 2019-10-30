Приштина, , 06:50 — REGNUM 29 октября заместитель председателя Демократической лиги Косово (ЛДК) Люфти Хазири заявил, что в настоящее время уже не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции между «Движением за самоопределение» Альбина Курти и ЛДК. Несмотря на то, что ещё предстоит принять решение по некоторым достаточно чувствительным вопросам, политик оценил степень готовности сторон к заключению коалиционного соглашения на 92%.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик прокомментировал решение ЛДК и «Самоопределения» вдвое уменьшить число министерства. Хазири заявил, что для такой страны как Косово 12 министров — более, чем достаточно. При этом сокращение числа министерств с 21 до 21 выразится только в уменьшении политического персонала и не повлияет на численность гражданского состава служащих.

Хазири подчеркнул, что переговоры о формировании будущего правительства ведут лидеры партий Альбин Курти и Иса Мустафа, в то время как кандидат на пост премьера Косово от ЛДК Вьоса Османи, хоть и участвует в переговорах, играет в них второстепенную роль.

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