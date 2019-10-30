Приштина, , 07:01 — REGNUM 29 октября глава косовской партии «Движение за самоопределение» и будущий премьер Косово Альбин Курти встретился с деятелями искусства, культуры и спорта.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на своей странице в социальной сети Facebook политик рассказал, что новое правительство будет планомерно проводить всеобъемлющую культурную программу.

По словам политика, сотрудничество правительства с деятелями культуры приведет к построению «общества для всех».

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