30 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Господин Кудрин – «смотрящий» в России за правильностью расходования госсредств и господин Силуанов практически в один голос требуют продолжить банкет – раздербанить остатки госсобственности, что еще больше породит неразбериху и погубит остатки социальной политики.

Галина Смирнова, , 00:38 — REGNUM Только государственная доля в стратегических компаниях и предприятиях России позволяет сегодня окончательно не развалить страну, сохранить хоть какую-то социальную ответственность устройства, называемого государством и влияние власти на развитие страны. Сама по себе приватизация приносит бюджету одноразовый доход, который во все последующие за ней годы снижается вместе с уменьшением дивидендов, которые должны поступать в бюджет от доли государства в предприятиях. Снижается и возможность государства, влиять на те или иные планы по развитию предприятия и его деятельности.

Куда смотрит господин и товарищ Кудрин? Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бизнес, как и капитализм, по сути своей не является социально-ответственным — кроме прибыли и минимизации в этой связи расходов, бизнесу по большому счету все равно, куда идет страна, с кем она идет, кто в ней живет, сколько детей рождается. Правда, безразлично это бизнесу ровно до тех пор, пока он не сталкивается с кадровыми, технологическими трудностями, поглощением его более сильными — вот тогда бизнес начинает указывать на существующие в стране проблемы, обвиняя и требуя решений от государства.

В начале 90-х годов ваучеризация или приватизация по-чубайсовски распылила большую часть активов России, что сначала позволило, порою, за очень недорого — за пакет с бутылкой водки и палкой колбасы, заполучить в частную собственность колхозы и заводы российским «инвесторам». Слово «инвесторы» беру в кавычки, потому как оно подразумевает инвестиции при покупке, но никак не скупку акций у нищих работников предприятий, которым не выплачивали заработную плату, из-за чего, собственно, они и готовы были отдать свои акции за колбасу. Позже и не все «инвесторы» оказались у дел. Их также скупали — уже более сильные, через заемные деньги, скупку тех же акций у более мелких акционеров, и создаваемые какие-либо трудности. Теперь наступает новый период.

Господин Кудрин — «смотрящий» в России за правильностью расходования госсредств и господин Силуанов практически в один голос требуют продолжить банкет — раздербанить остатки госсобственности, что еще больше породит неразбериху и погубит остатки социальной политики.

Причем уже сложно сказать, кто первый, проанализировав бюджетную устойчивость России к мировым экономическим встряскам, предложил продолжить процесс приватизации — МВФ или Кудрин с Силуановым. То ли наши «гардемарины» подсказали Вашингтону, то ли им подпел Вашингтон. Но факт — в ходе своего визита в Вашингтон, где недавно проходила ежегодная встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка, наш министр финансов в ответ на замечание о скромных планах России по приватизации в ближайшие 3 года, пообещал дать поручение Минэкономразвитию разработать более нескромный план приватизации. Причем сделал он это незамедлительно — сразу же по возвращении в Россию.

Силуанов и не скрывает, что бюджет сейчас не нуждается в каких-то дополнительных мерах по его наполнению, и приватизация нужна вовсе не столько для получения доходов, сколько в принципе для того, чтобы избавиться от участия государства, называя это структурными реформами.

Между тем, Силуанов, видимо, забывает, что еще в 2016 году Владимир Путин на одном из совещаний, посвященном приватизации заявлял о том, что потенциальные покупатели госактивов обязаны быть зарегистрированы в российской юрисдикции, так же как недопустимы серые схемы и вывод активов в оффшоры, а также, что у новых собственников должны иметься четкие планы развития и деньги на это развитие. Поэтому, выдав обещания американским инвесторам, Силуанов, по сути, выступил против Путина. Или американские инвесторы, предлагая расширить приватизацию, беспокоились о наших российских инвесторах и нашей экономике? Сомневаюсь! Или это такой ход конем — в пользу российских инвесторов? Тоже сомневаюсь! Но почему же вдруг именно сейчас так активизировался Минфин в этом вопросе?

В ходе вышеобозначенной встречи в Вашингтоне Силуанов заявлял о необходимости пересмотра ранее принятых «Большой двадцаткой» решениях, мол, институт ВТО работает плохо, динамика роста экономики падает во всем мире. Ну так зачем же тогда глава российского Минфина, отдавая себе отчет в том, что все, что было сделано раньше не привело к росту, а привело только к кризису, причем который будет более продолжительным в отличие ото всех прежних вместе взятых?

Во-первых, чтобы было все так, как хочет США, мешает действующая власть, об этом неустанно говорили и продолжают говорить на различных международных встречах. Поэтому Силуанов старается подложить кризис под власть. Во-вторых, не секрет, покупки лучше совершать во время кризиса, когда цены невысокие. Но, опять же Россия сейчас не нуждается в дополнительных доходах — необходимости устраивать распродажи — нет! Но, сейчас очень удобно покупать нефтяные госактивы — ведь, нефть в цене не растет, наоборот снижается. Даже если сейчас их продадут в пользу российских «олигархов», как то пророчат некоторые эксерты, то ничто не мешает потом глобальным корпорациям поставить их в условия, при которых они будут вынуждены «сдать» эти активы.

Совершенно очевидно, наш финансовый «гардемарин» Силуанов не для страны старается! Ни все прежние, соответственно, ни сегодняшние приватизации не приведут к росту экономики в стране. Они приведут лишь к тому, что озвучил в ходе Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) глава Правительства Дмитрий Медведев и о чем мечтает Герман Греф — к дистанционному управлению Россией — извне, в которой подразумевается исключение политической воли. И войне элит, которую предрекают пройти в ближайшее время Путину отдельные эксперты — в этой схеме места не будет! Потому как при таком раскладе событий не будет места самим российским элитам!

Напомним, в ходе заседания КСИИ Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство пока не может быть сторонним наблюдателем за экономикой страны. Герман Греф тоже довольно часто высказывается о выстраивании такой схемы работы Сбербанка, при которой не будет необходимости заниматься его управлением, мол, система будет работать сама по себе.

Как и не планирует США вместе Антоном Силуановым и Алексеем Кудриным создавать в России новые предприятия в пользу роста нашей экономики, а лишь готовы пользоваться готовыми ресурсными предприятиями, так и оцифровывать российскую экономику, очевидно — для внешнего управления, они готовы только за наш же счет.

Нет сомнения, что в те планы, которые готовит по приватизации Минэкономразвития по поручения Силуанова, войдут компании и предприятия энергетической и нефтяной сфер, а также финансово-кредитные учреждения. Ведь именно эти сферы — основные, с помощью которых можно влиять на развитие страны и манипулировать народом, а по большому счету ставить в целом вопрос о существовании страны, как таковой.