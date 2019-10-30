Приштина, , 07:05 — REGNUM 29 октября исполняющий обязанности премьер-министра Косово Рамуш Харадинай принял участие в празднестве, организованном посольством Турции в Приштине по случаю национального дня Республики Турция.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на своей странице в социальной сети Facebook Харадинай рассказал, что он выразил послу Турции в крае Чагры Сакару поздравления с национальным праздником и пожелал процветания турецкому народу и государству .

Также политик подчеркнул готовность Косово углублять двусторонние отношения между двумя Республиками.

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