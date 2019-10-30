Исламабад, , 06:42 — REGNUM 29 октября шестеро военнослужащих пакистанской армии и пятеро мирных жителей были ранены в ходе обстрела со стороны Афганистана в приграничном округе Читрал (провинция Хайбер-Пахтунхва).

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, начальник межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что пакистанские военные «дали достойный ответ» на афганский обстрел, поразив из тяжелых минометов пограничные посты, с которых велся огонь. По данным информационного агентства, обстрел из тяжелых минометов и крупнокалиберных пулеметов прекратился только после того как был установлен прямой контакт между высшим командованием обеих сторон.

Напомним, что в конце сентября двое пакистанских пограничников подорвались на самодельном взрывном устройстве во время установки заграждения на границе с Афганистаном.