Исламабад, , 06:46 — REGNUM 29 октября правительство Пакистана обратилось к Саудовской Аравии с просьбой увеличить квоту для пакистанских рабочих на строительстве мега-проекта «Новый Таиф».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам граждан, проживающих за границей, и развитию людских ресурсов Саид Зульфикар Бухари заявил, что официальное обращение к властям Саудовской Аравии — это возможность «увеличить экспорт рабочей силы». На данный момент в Саудовской Аравии уже трудится большое количество пакистанцев, однако в Исламабаде надеются, что это число можно значительно увеличить.

В рамках проекта «Новый Таиф» силами рабочих из мусульманских стран будет построен новый аэропорт, созданы «технические оазисы», жилые кварталы, университет, а также «промышленный город» Новый Таиф.