Ханой, , 06:57 — REGNUM Вьетнамская партия и государство придают большое значение отношениям с США, заявил глава экономической комиссии ЦК партии Нгуен Ван Бинь.

Нгуен Ва Бинь сделал это заявление в рамках официального приема председателя и генерального директора The Asia Group Курта Майкла Кэмпбелла, который также ранее занимал должность помощника госсекретаря США, и руководителей ряда крупных американских компаний в области инвестиций, торговли, обороны и технологий.

Акцентируя внимание на процветающем партнерстве между Вьетнамом и США, которое в последние годы стало более практичным и эффективным во всех секторах, Нгуен Ван Бинь отметил, что объем двусторонней торговли увеличился в 133 раза — с 450 млн. долл. в 1995 году до 60 млрд. долл. в 2019 году.

Поскольку деловое сообщество США сыграло важную роль в развитии двусторонних отношений и в продвижении целей развития Вьетнама, он выразил надежду, что предприятия будут продолжать проявлять интерес и расширять свою деятельность в стране.