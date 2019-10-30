Ханой, , 06:54 — REGNUM Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук и его супруга возглавят высокопоставленную вьетнамскую делегацию для участия в 35-м саммите АСЕАН и связанных с ним встречах. Саммит пройдет в Бангкоке со 2 по 4 ноября.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», визит состоится по приглашению премьер-министра Таиланда Прают Чан-о-ча. После закрытия саммита Таиланд передаст председательство в АСЕАН Вьетнаму.

Основанная в 1967 году Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) объединяет 10 стран-членов, а именно Бруней, Камбоджу, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.