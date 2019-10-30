Приштина, , 07:09 — REGNUM 29 октября в СМИ поступило сообщение о том, что заместительнице руководителя Канцелярии по Косово в правительстве Сербии Марко Джурича Душице Николич было отказано в разрешении на въезд в Косово через пограничный переход в Яринье.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в уведомлении Канцелярии по Косово говорится, что на протяжении последних двух месяцев представители Канцелярии подвергались систематическим провокациям со стороны полиции Косово и вопреки Брюссельским соглашениям сталкивались с запретом на пересечение границы между центральной Сербией и Косово.

Представители канцелярии подчеркивают, что данная расистская политика Приштины должна быть осуждена международным сообществом.

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