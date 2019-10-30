Приштина, , 01:31 — REGNUM 29 октября глава косовской партии «Движение за самоопределение» и будущий премьер-министр Косово Альбин Курти провел встречу с представителями наблюдательной миссии ЕС в Косово, участвовавшей в мониторинге парламентских выборов 6 октября.

Альбин Курти AgronBeqiri

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи обсуждался сам процесс выборов, а также содержание предварительного отчета наблюдателей ЕС по выборам.

Стороны согласились, что выборы в целом прошли спокойно и без нарушений, однако в местах компактного проживания сербского меньшинства имело место запугивание кандидатов, угрозы членам их политиков и избирателей, что стало серьезным препятствием к осуществлением фундаментального демократического права на свободу волеизъявления, собраний и избрание представителей, а потому избирательный процесс в Косово не соответствовал стандартам проведения свободных и демократических выборов.

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