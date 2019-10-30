Белград, , 01:26 — REGNUM Представители албанцев из сербских муниципалитетов Прешево, Медведжа и Буяновац заявляют, что новое правительство Косово должно более серьезно отнестись к проблемам албанцев из Прешевской долины.

Разрушенные албанцами дома местных сербов. Косово Adam Jones, Ph.D

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербские албанцы требуют, чтобы будущий премьер-министр Косово включил их требования в повестку диалога между Сербией и Косово.

Глава муниципалитета Буяновац Шаип Камбери заявил, что сразу же после формирования нового правительства Косово он намерен встретиться с премьером края, для того, чтобы представить ему требования албанцев из Сербии. Поскольку представители косовских сербов в рамках диалога между Сербией и Косово, проводимого при содействии ЕС, входили в состав делегации Сербии, албанцы из Сербии требуют на основании принципа взаимности права принимать участие в работе косовской переговорной команды.

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