Белград, 30 октября 2019, 01:26 — REGNUM Представители албанцев из сербских муниципалитетов Прешево, Медведжа и Буяновац заявляют, что новое правительство Косово должно более серьезно отнестись к проблемам албанцев из Прешевской долины.

Разрушенные албанцами дома местных сербов. Косово
Разрушенные албанцами дома местных сербов. Косово
Adam Jones, Ph.D

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербские албанцы требуют, чтобы будущий премьер-министр Косово включил их требования в повестку диалога между Сербией и Косово.

Глава муниципалитета Буяновац Шаип Камбери заявил, что сразу же после формирования нового правительства Косово он намерен встретиться с премьером края, для того, чтобы представить ему требования албанцев из Сербии. Поскольку представители косовских сербов в рамках диалога между Сербией и Косово, проводимого при содействии ЕС, входили в состав делегации Сербии, албанцы из Сербии требуют на основании принципа взаимности права принимать участие в работе косовской переговорной команды.

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