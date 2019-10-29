Брюссель, , 23:26 — REGNUM Бельгийские военно-воздушные силы сообщили сегодня, 29 октября, о перехвате истребителя Су-35 воздушно-космических сил России над Балтийским морем. Информация была опубликована на официальной странице Twitter ВВС Бельгии.

Истребитель Су-35 Sergey Vladimirov

В заявлении сказано, что бельгийские F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточных границ военного блока НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был «могущественный Су-35».

https://twitter.com/BeAirForce/status/1189206051176009728

Когда именно был осуществлен перехват не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военный блок НАТО усиливает свое военное присуствие у российских границ в рамках политики сдерживания России.