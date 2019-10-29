Ижевск, , 23:18 — REGNUM Депутаты Госсовета Удмуртии планируют внести в Госдуму законодательную инициативу, в соответствии с которой родители будут привлекаться к административной ответственности за употребление несовершеннолетними алкоголя, табачных изделий и потенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания парламента, сообщили ИА REGNUM в Госсовете.

В частности, документ предполагает внесение изменений в статьи 6.10 и 6.23 КоАП.

По словам главы постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежды Михайловой, изменения могут существенно повлиять на родителей, стимулировав их уделять больше внимания детям, так как, зачастую, и сами родители становятся для них негативным примером. Но она подчеркнула, что главную роль здесь играет массовая системная работе не только с родителями и детьми, но и с учителями.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что одними запретами ничего не решить. Параллельно нужна разъяснительная и просветительская работа, как для родителей, так и для самих детей», — добавила Михайлова.

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива о штрафах для родителей, дети которых курят, обсуждается на общероссийском уровне с начала октября. Заседание правительства РФ, на котором обсуждались изменения в КоАП по этому вопросу, состоялось 23 сентября. В частности, в качестве административного наказания предлагается предусмотреть предупреждение, штраф или арест на несколько суток. Эту норму могут отразить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.

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