Нью-Дели, , 01:25 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд объявили о намерении укрепить двустороннее сотрудничество в сфере безопасности. Об этом 29 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В официальном заявлении по итогам переговоров Нарендра Моди и король Салман решительно осудили международный терроризм во всех его формах и проявлениях, а также договорились укреплять двусторонние связи в сфере безопасности. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, нефть и газ, безопасность мореплавания и судоходства, инновационные технологии, возобновляемая энергетика, торговля и инвестиции. Ожидается, что в ходе визита Нарендры Моди в Эр-Рияд Индия и Саудовская Аравия подпишут ряд соглашений в области сотрудничества по линии военно-промышленного сектора, безопасности, регулирования рынков фармацевтических товаров, предотвращения торговли наркотиками и так далее.

В настоящее время Нарендра Моди находится с официальным визитом в Саудовской Аравии, где индийский лидер проведёт переговоры с высшим руководством королевства, а также примет участие в форуме «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде. Это второй визит Нарендры Моди в Саудовскую Аравию в качестве премьер-министра Индии.