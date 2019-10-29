Анкара, , 23:04 — REGNUM Сообщения СМИ о закупке российских истребителей Су-35 для ВВС Турции не верны, заявил 29 октября журналистам турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Истребитель Су-35 Oleg Belyakov

По его словам, Турция намерена добиться соблюдения своих прав на получение от США истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, ранее турецкая газета Daily Sabah сообщила, ссылаясь на анонимные источники среди военных, что Анкара и Москва близки к заключению сделки о поставках в Турцию 36 истребителей Су-35.

Как сообщало ИА REGNUM, слухи о закупке Турцией российских боевых самолётов стали обсуждаться в СМИ после того, как США заморозили участие Турции в программе получения истребителей пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

На данный момент российские истребители Су-35 поколения 4+ состоят на вооружении ВКС России и ВВС Китая.

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