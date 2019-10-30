Нью-Дели, , 01:21 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил в поддержку реформы Организации объединенных наций (ООН). Об этом 29 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на выступление индийского лидера на форуме «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В своей речи Нарендра Моди подчеркнул: «Развитие ООН как механизма для разрешения международных споров не соответствует ожиданиям мирового сообщества». По словам премьер-министра южноазиатского государства, мировые державы должны рассмотреть возможность реформы ООН. «Необходимо осуществить реформу Организации объединенных наций, деятельность которой в периоды политикой и экономической неустойчивости не должна ограничиваться лишь содействием государствам», — заключил он.

Напомним, что Индия наряду с Бразилией, Германией и Японией претендует на место постоянного члена Совета безопасности ООН.