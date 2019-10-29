Сысерть, Свердловская область, , 21:50 — REGNUM В Сысерти (Свердловская область) выбрали нового председателя городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы.

Спикером избрали 29-летнего депутата Илью Тугбаева. Соответствующее решение приняли в думе.

Тугбаев был избран в гордуму как самовыдвиженец. В 2012 году парламентарий окончил Уральский федеральный университет, в настоящее время он проживает в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущего спикера гордумы Александра Карамышева досрочно лишили мандата. Было выявлено, что в декларации о доходах Карамышева содержались нарушения.

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