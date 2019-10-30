Анкара, , 01:28 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в своем интервью итальянской газете La Stampa заявил: «Для нас было бы идеальным сотрудничать с США в вопросе создания зоны безопасности в Сирии как две союзные державы. Идея зоны безопасности пришла лично от президента США Дональда Трампа, когда американские войска покинули Сирию».

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По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Видеть то, что, несмотря на многомесячные переговоры, США не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, было для нас очень горько. В такой ситуации мы были вынуждены взять дело в свои руки и, в целях создания зоны безопасности, чего мы не смогли сделать с США, начали операцию «Источник мира».

Министр добавил: «Сейчас мы подписали соглашение и продолжим сотрудничество. На протяжении района проведения операции будет размещено 12 наблюдательных пунктов, и, в рамках подписанного с Россией соглашения, мы начнем совместное патрулирование восточной и западной оконечности района с углублением в территорию на 10 километров, исключая город Камышлы».