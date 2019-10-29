Екатеринбург, , 21:26 — REGNUM Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков отрицает сведения о том, что якобы уклонился от службы в армии. Появление в СМИ такой информации он связан с давлением на себя. Об этом Пирожков заявил у себя в Facebook.

По словам избранника, его обвиняют в возможном уклонении от военной службы по поручению руководящих чиновников, а также перепроверяют законное решение.

В качестве доказательства депутат выставил фотографию обращения военного комиссара Свердловской области к военному комиссару Чкаловского района. В документе от нижестоящего руководителя требуют обеспечить явку Пирожкова в военкомат со ссылкой на поручение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пирожкова заподозрили в уклонении от армии. Прокуратура региона проводит проверку данной информации.

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