Москва, , 21:04 — REGNUM Процесс выполнения пунктов меморандума о взаимопонимании России и Турции по северо-востоку Сирии на данный момент удовлетворяет российскую сторону, сообщает 29 октября РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Меморандум выполняется, налажено самое тесное взаимодействие как на земле, так и по политическим каналам», — цитирует агентство слова Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов по вопросу урегулирования на севере Сирии в зоне, прилегающей к турецкой границе.

Согласно меморандуму курдские отряды должны быть выведены из 30-км зоны вдоль турецкой границы.

Напомним, 29 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о досрочном выполнении этого условия.

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