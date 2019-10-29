Кишинёв, , 21:02 — REGNUM Министр иностранных дел и евросоюзной интеграции Молдавии Нику Попеску в интервью румынским СМИ заявил, что около 20 тыс. тонн российских боеприпасов со складов в приднестровском селе Колбасном якобы будут вывезены через территорию Украины и все это якобы уже согласовано с Европейским союзом.

Напомним, что министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе своего визита в Молдавию заявил, что Россия предлагает утилизировать боеприпасов со складов в Колбасном на месте. Правда для этого потребуется некоторое время.

Однако заявление Попеску явно противоречит предложению России и тем самым снова подвешивает приднестровское урегулирование. Дело в том, что Россия увязывает предложение по утилизации боеприпасов в Колбасном с продвижением в приднестровском урегулировании.

В Приднестровье инициативу Шойгу поддержали, тем более, что без Тирасполя эту проблему все равно не решить — склады в Колбасном находятся на территории ПМР.

В последнее время все очевиднее становится тот факт, что правящая в Молдавии коалиция социалистов и прозападного блока ACUM не так уж и настроена на восстановление отношений с Россией. Так, визит премьер-министра Молдавии Майи Санду в Москву так до сих пор и не случился. При этом инициативу не проявляет именно молдавская сторона, которая постоянно переносит дату визита.