Анкара, , 21:20 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на торжественной церемонии по случая Дня Республики 29 октября в здании национального конгресса и культурного центра Бештепе, заявил: «Турция показала, что в вопросах национальной безопасности и исторической ответственности может добиться поставленных целей своими силами, не спрашивая ни у кого разрешения».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Если мы и добиваемся успеха, несмотря на колоссальную поддержку террористических организаций, то благодаря решительной и стойкой позиции нашего народа. Другим важным результатом нашей борьбы с терроризмом стало то, что со всей ясностью раскрылись двойные стандарты, даже двуличность всего мира, а главным образом, Запада, в отношении террористов».

Турецкий лидер добавил: «Турция — единственная, кто смотрит на Сирию просто как на братскую страну, с человеческой и гуманной точки зрения, а не ища нефти или центра силы».